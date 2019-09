BERLANGSUNG! Link Live Streaming TV Online TV One Perserang vs Persita Liga 2 2019, Live TVOne

Live Streaming Perserang vs Persita Tangerang Liga 2 2019, Siaran Langsung TV One

Sedang berlangsung! Link live streaming TV One Perserang Serang vs Persita Tangerang di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses mulai pukul 15.00 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung TVOne yang juga Live Streaming Perserang vs Persita Tangerang sore ini dan sedang berlangsung via live streaming tv online.

Link Live streaming TV One Perserang vs Persita Tangerang dalam Liga 2 2019 juga dapat diakses via live streming tv online atau website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

Live streaming Perserang vs Persita Tangerang disiarkan langsung dari Stadion Maulana Yusuf. pada Kamis (26/9/2019) mulai pukul 15.00 Wib.

Laga Perserang vs Persita merupakan Derby Banten.

Derby Banten adalah sebutan yang familiar pasalnya kedua tim tersebut sama-sama bermarkas di Banten.

Jelang duel ini, baik tuan rumah Perserang maupun tim tamu Persita siap menurunkan kekuatan terbaik mereka.

Bukan soal prestasi saja, tapi derby Banten ini juga tentu dibumbui urusan emosional yang lumayan tinggi mengingat markas kedua tim yang bertetangga.

Dilansir dari situs resmi Persita, skuat asuhan Widodo C Putro ini sudah tiba di Serang sejak hari Rabu (25/9/2019).

Widodo C Putro, pelatih Persita, mengkonfirmasi bahwa kondisi para pemainnya dalam keadaan fit dan siap diturunkan pada laga nanti.