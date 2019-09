Jadwal Siaran Langsung Indosiar Liga 1 Pekan 21 : Persib vs Arema Ditunda, Persebaya & Persija Main

Berikut Jadwal Liga 1 2019 Pekan 21 yang akan Siaran langsung Indosiar & Live Streaming TV Online OChannel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2019 Pekan 21 yang akan Siaran Langsung Indosiar menyajikan laga-laga seru, di antaranya Persipura vs PSM Makassar, Borneo FC vs Persija. Namun untuk laga Persib vs Arema FC resmi ditunda.

Pertandingan-pertandingan Liga 1 2019 pekan 21 akan disiarkan langsung di Indosiar dan live streaming tv online OChannel.

Link Live Streaming tv online Liga 1 putaran kedua Pekan 18 Persipura vs PSM Makassar, Borneo FC vs Persija. dapat diakses di vidio.com.

Hanya akan ada delapan pertandingan yang digelar pada pekan ke-21 Liga 1 2019.

Pertandingan dua tim besar, Persib Bandung dan Arema FC, pada pekan ke-21 Liga 1 2019 telah resmi ditunda.

Sesuai jadwal, Persib sejatinya akan menjamu skuad Singo Edan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (28/9/2019).

Namun, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 memutuskan untuk menunda pertandingan tersebut.

Hal ini dikarenakan pihak keamanan tidak memberikan izin terkait pelaksanaan pertandingan di Bandung.

Kendati begitu, masih ada delapan pertandingan yang menarik pada pekan ke-21 Liga 1 2019.