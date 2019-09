BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi Kejiwaan Maia Estianty Terguncang Saat Dicerai Ahmad Dhani, Eks Duet Mulan ke Psikiater?

Artis Maia Estianty sempat mengalami masa-masa sulit setelah bercerai dengan musisi Ahmad Dhani sekitar 10 tahun lalu dan saat ini telah menikah dengan Mulan Jameela.

Perlahan namun pasti, Maia Estianty berhasil beranjak dari keterpurukan setelah berpisah dari Ahmad Dhani yang menikahi mantan rekan duetnya, Mulan Jameela.

Hak asuh anak jatuh ke tangan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Selama bertahun-tahun pula Maia harus berjauhan dengan ketiga anaknya, Ahmad Al Ghazali, Ahmad El Jallaludin Rumi, dan Abdul Qodir Jaelani.

Pada awalnya, Maia mengaku sempat frustasi dengan nasibnya saat itu. Sudah bercerai, pun jauh dari anak-anak.

“Dulu pertama kali kejadian masa lalu aku bukan lagi, gimana, maaf ya, benar-benar marah sama Tuhan. Marah banget. Why me, God? Ya Allah why me? Terus dijawab, why not?” kata Maia dalam program Alviin & Friends, Senin (23/9/2019).

Diakui Maia sulit menyembuhkan trauma yang ia alami atas kejadian itu. Bahkan, ia sampai harus ke psikiater karena tidak bisa menangis.

“Karena mungkin terlalu menyakitkan, tidak bisa diungkapkan lagi. Kalau kejadian enggak enak cuma bisa mual-mual saja, tapi enggak bisa nangis,” lanjut dia.

Namun, Maia cepat tersadar bahwa apa yang menimpanya merupakan takdir yang harus ia jalani. Enam bulan setelah bercerai, Maia pun pergi umrah.