Mitsubishi Motors Resmi Perkenalkan New Triton di Banjarmasin, Dibanderol Mulai Rp 200 Jutaan

New Triton resmi diperkenalkan di Banjarmasin oleh PT MMKSI dan PT Sumber Berlian Motors.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah launching pada Juli lalu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi memperkenalkan New Triton di Banjarmasin dalam acara New Triton Customer Gathering, Rabu (25/9/2019) malam.

Bertempat di halaman Hotel Rattan In Banjarmasin, peluncuran tersebut diselenggarakan PT MMKSI bekerjasama dengan PT Sumber Berlian Motors Banjarmasin.

Head of LCV Product Marketing Section PT MMKSI Jonathan menuturkan, event New Triton Customer Gathering merupakan rangkaian peluncuran New Triton sebagai model double cabin pick-up terbaru dari Mitsubishi Motor. Acara ini sudah dilaksanakan di tujuh kota termasuk Banjarmasin.

Dijelaskannya, ada enam varian teranyar yakni New Triton yakni Ultimate AT Double Cabin 4WD, Exceed MT Double Cabin 4WD, GLS Double Cabin 4WD, HDX MT Double Cabin 4WD, HDX MT Single Cabin 4WD, dan GLX HR MT Single Cabin 2WD.

"Harga On The Road Banjarmasin untuk varian yang paling premium Ultimate AT Double Cabin 4WD dibanderol Rp 536 juta. Harga varian lainnya mulai dari Rp 272 juta," paparnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ada enam pilihan warna tersedia yaitu white diamond, sterling silver metalic, graphite gray metallic, white solid, jet black mica, dan red solid.

Jonathan menjelaskan, New Triton memiliki pembaruan sisi ekterior yang lebih tangguh. Penyempurnaan sistem 4WD memberikan peningkatan performa off-road.

Selain itu dilengkapi perangkay smart technology dan Safety features, di antaranya 7 SRS, Blind Spot Warning, Forward Collision Mitigation System, Rear Cross Traffic Alert, dan Automatic High Beam.

Di lain pihak. Senior Assistant Manager of Fleet Sales Department PT MMKSI Rian Herpiandi mengungkapkan, selama 40 tahun pick-up Mitsubishi Triton mendapatkan apresiasi dan minat yang cukup tinggi, lebih dari 4,9 juta unit dipercaya penggunanya untuk membantu dalam menjalankan bisnis atau usaha.

"Secara nasional, Triton berhasil mendominasi pangsa pasar segmen pickup 4x4 dengan market share hampir mencapai 60 persen pada periode January-Juli 2019. Khususnya di Banjarmasin market share mencapai 80 persen," ucapnya.

Sementara itu, Branch Manager PT Sumber Berlian Motors Banjarmasin KM 10, Annie Limantara mengatakan, tujuan acara ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi konsumen loyal kendaraan Mitsubishi terutama unit Triton.

"Kami juga memberikan penawaran terbaik bagi konsumen loyal serta ada doorprize menarik bagi orang-orang pertama yang membeli varian teranyar New Triton," ujarnya.

Dalam acara tersebut turut dihadiri General Manager PT Sumber Berlian Motors, Sri Yuliati Kalianda, Area Coordinator Kalimantan Section Sales & Marketing Division PT MMKSI, Budiawan Arief Anggoro, dan Operational Manager PT Sumber Berlian Motors, Bennyanto AK serta Branc Manager diler Sumber Berlian Motor lainnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)