Selama Musim Kemarau Permintaan Laundry Normal, Ada Promo Untuk Mahasiswa Rp 5.000 per Kg

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Permintaan jasa laundry di Banjarmasin terbilang normal pada saat musim kemarau yang belangsung beberapa bulan lalu.

Utuh Laundry misalnya, bisnis jasa laundry berlokasi di Sultan Adam ini tidak mengalami lonjakan permintaan dari customer selama musim kemarau.

"Tidak ada peningkatan selama musim kemarau masih normal, sebaliknya peningkatan terlihat jelas saat musim hujan," jelas owner Utuh Laundry, Ridwan Rahman kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (26/9/2019).

Terdapat tiga layanan yang ditawarkan, ada cuci kering ditarif Rp 4000/kg, setrika wangi dibanderol Rp 3500/kg, dan cuci setrika express satu hari selesai Rp 8000/kg. Dari tiga layanan itu permintaan cuci setrika mendominasi 90 persen.

"Kami punya harga khusus buat mahasiswa, layanan cuci setrika hanya Rp 5.000 per kg termasuk antar jemput minimal 2 kg dan di wilayah tertentu saja. Untuk orang umum dan pondok Rp 6000/kg layanan cuci setrika," urainya.

Program lainnya, untuk program umum Rp 200.000/28kg per bulannya, untuk program pondok ada yang 150.000/25kg per bulan, serta Rp 200.000/33kg per bulan.

Dari hasil usaha jasa laundry tersebut, Ridwan Rahman berhasil mengumpulkan omzet sekitar Rp 4 jutaan per bulan, nominal ini fluktuatif tergantung situasi dan cuaca.

Seperti laundry pada umumnya, alat yang digunakan, yakni mesin cuci 2 tabung, sikat tapas, keranjang, selang, setrika uap, kipas angin, tali jemuran, kastok, dan jepitan, meja setrika, meja packing, lemari, dan timbangan.

Bahan yang digunakan deterjen bubuk, air, parfum, plester bening, plastik rol tiga jenis ukuran, dan gunting.

"Proses cucinya, setelah dimasukkan air ke dalam tabung pencucian lalu dimasukan deterjen secukupnya atau tergantung banyak sedikit yang dicuci. Lalu dicuci selama lima menit, setelah itu dimasukkan ke tabung spiner atau pengering dan di bilas, setelah itu diatur timernya selama lima menit, dan terakhir dijemur," pungkasnya.

Senada, usaha laundry sepatu dan tas juga tidak mendapatkan lonjakan costumer selama musim kemarau yang lalu.

Dijelaskan owner Docter Shoes Indonesia cabang Banjarmasin Marzuki Dewantara, permintaan laundry di tempatnya relatif normal. Dalam sehari mendapatkan 10 pasang sepatu dari customer.

"Relatif kecil peningkatannya sekitar 10 persen. Yang lonjakan lebih besar itu saat musim hujan karena sepatu lebih cepat kotor," jelasnya.

Untuk mahasiswa dan pelajar mendapatkan diskon sebesar 25 persen per treatment dengan menunjukkan kartu mahasiswa atau kartu pelajar.

Harga cuci sepatu berkisar Rp 20.000-300.000 per treatment, selain itu cuci tas ditarif Rp 15.000-50.000, serta cuci topi Rp 10.000-300.000. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)