Berikut jadwal siaran langsung Jadwal Liga 1 2019 Pekan 21 hari ini, Persipura vs PSM, Borneo FC vs Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2019 Pekan 21 menyajikan laga-laga seru, di antaranya Persipura vs PSM Makassar, Borneo FC vs Persija, dimana Persib vs Arema FC resmi ditunda.

Pertandingan-pertandingan Liga 1 2019 pekan 21 akan disiarkan langsung di Indosiar dan OChannel dan live streaming bisa diakses di TV Online Vidio.com.

Hanya akan ada delapan pertandingan yang digelar pada pekan ke-21 Liga 1 2019.

Pertandingan dua tim besar, Persib Bandung dan Arema FC, pada pekan ke-21 Liga 1 2019 telah resmi ditunda.

Sesuai jadwal, Persib sejatinya akan menjamu skuad Singo Edan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (28/9/2019).

Namun, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 memutuskan untuk menunda pertandingan tersebut.

Hal ini dikarenakan pihak keamanan tidak memberikan izin terkait pelaksanaan pertandingan di Bandung.

Kendati begitu, masih ada delapan pertandingan yang menarik pada pekan ke-21 Liga 1 2019.

Liga 1 2019 pekan 21 dibuka dengan tiga pertandingan yang berlangsung pada Jumat (27/9/2019).