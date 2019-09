BERLANGSUNG! Live Streaming Bein Sports 1 Getafe vs Barcelona di TV Online Liga Spanyol, Messi Absen

Live Streaming Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol, Live Streaming Bein Sports 1

Link Live Streaming Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol malam ini bisa diakses via tautan berbayar via live streaming tv online di beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Pada laga yang akan dihelat di Stadion Coliseum Alfonso Peres, Barcelona ingin melanjutkan tren kemenangan.

Setelah ditekuk Granada pekan lalu, Barcelona sudah berhasil kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Villarreal di tengah pekan.

Kini mereka mengincar kemenangan di markas Getafe untuk bisa kembali ke habitat mereka di papan atas.

Pelatih Ernesto Valverde tak bisa menurunkan Lionel Messi yang masih cedera, begitu juga dengan Ousmane Dembele.

Di lini depan, Blaugrana akan mengandalkan Antoine Griezmann dan Luis Suarez yang akan dibantu Carles Perez.

Trio tersebut akan disokong Arthur dan Frenkie de Jong dari tengah dengan Sergio Busquets juga ada di sana.