Diprediksi Sebesar Double Digit, BI Optimistis Kredit Perbankan Tumbuh Subur hingga 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID, BADUNG - Bank Indonesia (BI) menilai kredit perbankan masih bakal tumbuh double digit hingga akhir tahun 2019 di tengah perlambatan ekonomi global.

Pun disinyalir kredit perbankan lebih tumbuh di tahun 2020.

Adapun hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjarnako di Badung, Bali, Jumat (27/9/2019).

"Pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan masih dalam kisaran 10 persen hingga 12 persen (yoy) pada 2019. Dan 11 persen hingga 13 persen (yoy) pada 2020," kata Onny Widjarnako di Badung, Bali, Jumat (27/6/2019).

Selain itu, Onny menyebut konsumsi Indonesia bisa terus tumbuh karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kuatnya konsumsi rumah tangga pula yang membebaskan Indonesia dari krisis tahun 2008-2009.

Selain itu, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh stabil karena didukung oleh penyaluran berbagau bantuan sosial dari pemerintah meski konsumsi swasta tumbuh terbatas.

"Konsumsi kita tetap bagus tapi tidak strong, karena pertumbuhan ekonomi ktia didorong pengeluaran konsumsi rumah tangga yang masih bagus," ujar Onny.

Onny juga menekankan, perlambatan ekonomi global bisa saja berdampak buruk bagi Indonesia. Untuk itu, dia bilang, BI saat ini tengah mengantisipasi perlambatan ekonomi global.

Caranya yakni memberikan stimulus dengan melonggarkan kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga yang diikuti perbankan dan pelonggaran Rasio Loan to Value atau Financing to Value.

Onny yakin, kebijakan yang digodok BI dan pemerintah bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi RI sehingga berada di bawah titik tengah kisaran 5,0 persen sampai 5,4 persen ada 2019 dan meningkat menuju titik tengah kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen tahun 2020.

