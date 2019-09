JADWAL Live TV Sepak Bola Akhir Pekan Ini - Ada Derbi Madrid, Juga Laga Chelsea & Man City di TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah pertandingan liga-liga top Eropa seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Italia bisa anda saksikan di televisi sepanjang akhir pekan ini.

Di Liga Inggris, akan ada bigmatch dua tim raksasa yakni Manchester United Vs Arsenal yang akan dihelat di Stadion Old Trafford pada Selasa (1/10/2019) pukul 02.00 WIB.

Premier League pekan ini memasuki laga ke-7 pada musim 2019-2020.

Selain itu, akan ada dua laga yang bakal disiarkan langsung oleh TVRI yaitu Chelsea Vs Brighton dan Everton Vs Manchester City.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-7

Sabtu, 28 September 2019

Sheffield United vs Liverpool (Live Mola TV pukul 18.30 WIB)

Bournemouth vs West Ham United (Live Mola TV pukul 21.00 WIB)

Aston Villa vs Burnley (Live Mola TV pukul 21.00 WIB)

Chelsea vs Brighton & Hove Albion (Live TVRI pukul 21.00 WIB)

Crystal Palace vs Norwich City (Live Mola TV pukul 21.00 WIB)

Tottenham Hotspur vs Southampton (Live Mola TV pukul 21.00 WIB)

Wolverhampton Wanderers vs Watford (Live Mola TV pukul 21.00 WIB)

Everton vs Manchester City (Live TVRI pukul 23.30 WIB)

Minggu, 29 September 2019

Leicester City vs Newcastle United (Live Mola TV pukul 22.30 WIB)

Selasa, 1 Oktober 2019