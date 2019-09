LIVE BEIN SPORTS 1 - Link Live Streaming TV Online Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol, Messi Absen

Live Streaming Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol, Live Streaming Bein Sports 1

Live Streaming Getafe vs Barcelona bisa disaksikan di live streaming tv online Bein Sports 1 malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Getafe vs Barcelona via live streaming beIN Sports 1 (berbayar) di Liga Spanyol Pekan 7, yang akan tersaji pada Sabtu (28/9/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 1 Getafe vs Barcelona di La Liga Spanyol akan dihelat mulai pukul 20.55 WIB.

Link Live Streaming Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol malam ini bisa diakses via tautan berbayar via live streaming tv online di beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming Bein Sports 1 Getafe vs Barcelona di TV Online Liga Spanyol, Messi Absen

Baca: SESAAT LAGI Link Mola TV! Cara Live Streaming TV Online Chelsea vs Brighton Liga Inggris, Live TVRI?

Baca: LIVE MOLA TV - Live Streaming Tottenham vs Southampton di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Jelang laga Getafe vs Barcelona, Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, dihadapkan dengan pilihan sulit untuk menyusun pemain di lini depan.

Barcelona dipastikan tidak akan diperkuat Lionel Messi ketika bertandang ke markas Getafe dalam lanjutan pertandingan pekan ke-7 Liga Spanyol musim 2019-2020.

Hal itu terjadi setelah Lionel Messi kembali diterpa cedera ketika Barcelona menjamu Villarreal di Camp Nou pada Selasa, (24/9/2019).

Cedera yang dialami oleh Lionel Messi disinyalir merupakan cedera kambuhan yang sebelumnya dideritanya pada bagian betis.

Meski sang kapten dihantam cedera, El Barca tidak perlu khawatir akan ketersediaan stok pemain di lini depan.

Pasalnya mereka baru saja mendapatkan kembali Ousmane Dembele yang pulih setelah menderita cedera pada laga pembuka liga kala melawan Athletic Bilbao.