LIVE BEIN SPORTS 1 Live Streaming Atletico vs Real Madrid, Debut Hazard di Derby Madrid Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid ( Atletico vs Real Madrid ) via live streaming beIN Sports 1 (berbayar) di Liga Spanyol Pekan 7, yang akan tersaji pada Minggu (29/9/2019) dinihari.

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 1 Atletico vs Real Madrid di La Liga Spanyol akan dihelat mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol malam ini bisa diakses via tautan berbayar via live streaming tv online di beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Atletico Madrid vs Real Madrid disiarkan langsung BeinSports dari Stadion Wanda Metropolitano.

Laga bertajuk Derbi Madrid tersebut akan menentukan posisi di klasemen sementara Liga Spanyol musim ini.

Dua klub asal Ibu Kota Spanyol tersebut memang tengah menguasai klasemen ajang tersebut.

Real Madrid untuk sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 14 poin dari enam laga.

Posisi tersebut tidak langsung membuat Real Madrid pantas bangga.