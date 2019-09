SESAAT LAGI Link Mola TV! Cara Live Streaming TV Online Everton vs Man City Liga Inggris, Live TVRI

Link Live Streaming Everton vs Manchester City via Live Streaming Mola TV di Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI

Pertandingan Everton vs Manchester City (Everton vs Man City) dijadwalkan dapat ditonton di siaran langsung TVRI mulai pukul 23.30 WIB dari kandang Everton.

Sergio Aguero kini sedang dalam upaya memecahkan rekor Jamie Vardy mencetak gol dalam 11 laga beruntun Liga Inggris.

Vardy mencatat rekor ini pada musim 2015-2016 saat membawa Leicester City jadi juara Premier League.

Saat itu Vardy mematahkan rekor Ruud van Nistelrooy bersama Manchester United dengan gol dalam 10 laga beruntun pada 2003.

Uniknya, Vardy mencetak gol pada laga ke-11 miliknya ke gawang Manchester United pada November 2015.

Kini rekor itu yang akan coba dipecahkan oleh Aguero bersama Manchester City.