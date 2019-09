Sony dan Disney Sepakat, Spider-Man Kembali ke Marvel Cinematic Universe (MCU), Tom Holland Girang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sony dan Disney sepakat, Spiderman kembali ke Marvel Cinematic Universe (MCU), Tom Holland girang.

Setelah bubar sebentar, Sony Pictures dan Marvel telah menemukan cara untuk kembali bersama dalam bisnis Spider-Man.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari digitalspy.com, Sabtu (28/09/2019) pada hari Jumat, kedua perusahaan bersama-sama mengumumkan bahwa Marvel Studios dan presidennya, Kevin Feige, akan memproduksi film ketiga dalam seri "Spider-Man: Homecoming".

Ini sekali lagi akan menampilkan Tom Holland mengulangi perannya sebagai pahlawan yang tersisa dari Avengers.

Pada unggahan Instagramnya, Tom Holland juga turut mengindikasikan bahwa ia girang atas kabar bersatunya Sony dan Disney ini.

Ia mengunggah potongan adegan Leonardo di Caprio pada film The Wolf of Wallstreet.

Potongan adegan itu adalah saat di mana karakter Jordan Belfort yang diperankan Leo menyebut kata 'aku takkan pergi' dengan cara emosional yang membuat rekan-rekannya kegirangan.

Terlebih kata 'the show goes on' yang berarti pertunjukan tetap berlangsung mengindikasikan bahwa Spider-Man tetap akan diperankan olehnya dan tentu saja, tetap di MCU.

Sontak saja para penggemar kegirangan dengan kabar yang dibawa oleh pemuda 22 tahun tersebut.

Antusiasme penggemar akan kembalinya Spider-Man juga menyerang Twitter.