Tampil Stylish, All New Honda Brio Angkat Penjualan Honda

All New Honda Brio jadi sorotan saat Honda Exhibition di Banjarmasin beberapa waktu lalu

TRIBUNJOGAJA.COM, JAKARTA – Penampilan All New Honda Brio Satya yang tampil stylish mampu memikat pencinta otomotif tanah air.

Jangan heran, hadirnya All New Honda Brio Satya mampu mendongkrak penjualan retail Honda sepanjang bulan Agustus 2019 tadi.

PT Honda Prospect Motor mencatat peningkatan penjualan retail di bulan Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 12.702 unit menjadi sebesar 13.127 unit.

Kenaikan tersebut didukung oleh beberapa model andalan Honda yang mencatatkan kinerja positif.

Honda Brio menjadi model dengan penjualan tertinggi untuk Honda di bulan Agustus dengan total 6.256 unit, yang terdiri dari Honda Brio Satya sebanyak 4.745 unit dan Honda Brio RS sebanyak 1.511 unit.

Kemudian, Honda HR-V juga mencatat penjualan yang positif sebanyak 2.280 unit, yang terdiri dari Honda HR-V 1.5L sebanyak 2.091 unit dan Honda HR-V 1.8L sebanyak 189 unit.

Kontribusi lainnya juga datang dari Honda Mobilio yang terjual sebanyak 1.747 unit, Honda Jazz sebanyak 1.011 unit, Honda CR-V sebanyak 954 unit, Honda BR-V sebanyak 444 unit dan Honda Civic Hatchback sebanyak 196 unit.

Sedangkan di segmen mobil premium, Honda Accord mencatatkan penjualan sebanyak 100 unit diikuti Honda Civic sedan sebanyak 70 unit, Honda City sebanyak 48 unit, Honda Odyssey sebanyak 20 unit dan Honda Civic Type R sebanyak 1 unit.

Di sepanjang tahun 2019, Honda telat membukukan penjualan retail sebanyak 97.367 unit dan penjualan wholesales sebanyak 84.890 unit. Sedangkan khusus di bulan Agustus, penjualan wholesales Honda tercatat sebanyak 11.909 unit.

“Penjualan di bulan lalu menunjukkan hasil yang positif bagi Honda, terutama dari sisi penjualan retail dimana kami mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil ini tentunya juga membawa dampak positif terhadap level stok yang sehat di dealer kami dan kami akan berupaya mempertahankan tren positif di penjualan retail dengan menawarkan berbagai program penjualan menarik,” kata Yusak Billy, Business Innovation and Marketing & Sales Director melalui siaran resmi yang diterima Tribunjogja.com, Jumat (13/9/2019).

Pada bulan Agustus dan September, Honda menawarkan program penjualan “MERDEKA Punya Mobil Honda” yang memberikan gratis biaya bahan bakar senilai Rp 6 juta untuk setiap pembelian New Honda Mobilio dan New Honda BR-V, serta gratis biaya jasa servis dan parts hingga 4 tahun atau 50.000 km untuk pembelian New Honda Mobilio, New Honda BR-V, New Honda Brio dan Honda HR-V.

Sedangkan untuk pembelian model lainnya, konsumen akan mendapatkan gratis biaya jasa servis hingga 4 tahun atau 50.000 km. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: vim