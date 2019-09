LINK Live Streaming AC Milan vs Fiorentina Liga Italia, Live Streaming TV Online Bein Sports 2

Laga AC Milan vs Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia Sabtu 21 September 2019, skor babak pertama 0-0_wm

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 dan live streaming AC Milan vs Fiorentina di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (30/9/2019) dini hari.

Link Live Streaming AC Milan vs Fiorentina di Liga Italia dini hari nanti bisa diakses via tautan yang disediakan via live streaming tv online beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Siaran langsung dan Live Streaming AC Milan vs Fiorentina akan dimulai pada pukul 01.35 WIB.

Partai AC Milan vs Fiorentina akan disiarkan langsung dari Stadion San Siro, Kota Milan.

AC Milan vs Fiorentina menjadi ajang penentuan nasib bagi kedua pelatih, Marco Giampaolo dan Vincenzo Montella.

Santer dikabarkan, Marco Giampaolo dan Vincenzo Montella akan dievaluasi lantaran performa buruk Milan dan Fiorentina sejauh ini.

Milan saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 6 poin dari lima pertandingan.

Fiorentina berada dua anak tangga di bawahnya dengan koleksi lima poin.

Prediksi AC Milan vs Fiorentina :