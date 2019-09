Pecahkan Rekor Legenda-legenda Liga Inggris, Pemain Man City Ini Catat 200 Kemenangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelandang Manchester City, David Silva, mencatatkan prestasi gemilang saat timnya menang atas tuan rumah Everton.

Manchester City dijamu Everton pada pekan ketujuh English Premier League, kasta teratas Liga Inggris, musim 2019-2020.

Laga yang dihelat di Goodison Park, Sabtu (28/9/2019), itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim tamu.

Meski tidak mencatatkan gol atau pun assist, tetapi David Silva berhasil menorehkan rekor baru di Liga Inggris.

David Silva menjadi pemain pertama yang mencatatkan 200 kemenangan di Liga Inggris dengan jumlah laga yang dilalui kurang dari 300 pertandingan.

David Silva hanya membutuhkan 289 pertandingan untuk mencatatkan kemenangan ke-200 di Liga Inggris.

Ia melampaui rekor milik John Terry.

Terry membutuhkan 305 pertandingan untuk meraih kemenangan ke-200 di Liga Inggris.

Adapun di peringkat ke-3, 4, dan 5 berturut-turut ditempati oleh Pert Cech (310 pertandingan), Ryan Giggs (315 pertandingan) dan Ashley Cole (318 pertandingan).

??David Silva has become the first player to appear in 200 PL wins in fewer than 300 appearances pic.twitter.com/GSyffLOCW0

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 28, 2019