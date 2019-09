VIDEO Hasil Liga Italia Juventus vs SPAL, Sundulan Cristiano Ronaldo Bikin Kiper Bingung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Juventus meraih tiga poin dalam lanjutan Liga Italia setelah mengalahkan SPAL dengan skor 2-0 Sabtu (28/9/2019).

Dilansir BolaSport.com, berkat kepala Cristiano Ronaldo, Juventus sukses membungkam SPAL pada laga pekan keenam Liga Itaia 2019-2020.

Cristiano Ronaldo menyumbang satu gol dalam kemenangan 2-0 Juventus atas SPAL di Allianz Stadium, Sabtu (28/9/2019).

Kapten timnas Portugal itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-78 lewat cara spektakuler.

CR7 menyambut umpan Paulo Dybala dengan sebuah sundulan keras sehingga membuat bola memantul.

Pantulan tersebut membuat kiper lawan, Etrit Berisha, tertipu dan salah melakukan antisipasi.

Ronaldo sendiri melepaskan lima tembakan tepat sasaran ke gawang SPAL.

Namun, cuma satu yang menghasilkan gol.

"Cristiano luar biasa hari ini dan menciptakan empat atau lima peluang," ucap pelatih Juventus, Maurizio Sarri.

Dengan torehan ke gawang SPAL, koleksi gol Ronaldo di liga musim ini sudah berjumlah tiga buah.

Ia terpaut dua gol dari Domenico Berardi yang berdiri di puncak daftar top scorer.

