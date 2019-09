Vierratale Band Akan Tampil di Kordinat Kitchen & Bar Duta Mall Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Buat fans club Vierrania, ini kesempatan menyaksikan aksi band kesayangan, Vierratale Band asal Jakarta akan perform di Kordinat Kitchen & Bar Duta Mall Lantai 2 Banjarmasin, 4 Oktober 2019.

"A Story Of Vierratale adalah program kegiatan lvent kita, Live Concert Kordinat Kitchen & bar setiap tahunnya," papar Lala, Markom Kordinat Kitchen & Bar, Minggu (29/9/2019).

Ditambahkan dia, tujuan mendatangkan Vierratale ini untuk meningkatkan pengunjung kordinat kitchen & bar.

"Termasuk menyenangkan konsumen setia dan juga menghadirkan trend lifestyle baru untuk cafe kota Banjarmasin," tandasnya.

Ditambahkan Lala, saat tampil Vierratale Band tampil dengan format lengkap yakni Widi sebagai, Kevin Aprilio main keyboard dan Raga bermain gitar.

Sebelum Band Vierratale bernama Vierra yang berubah nama tanggal 8 Februari 2013. Nama Vierratale sendiri diambil dari Fairytale yang berarti dongeng.

Band ini beranggotakan 3 orang yaitu Kevin Aprilio (piano/keyboard), Widy Soediro Nichlany (vokal), dan Raka Cyril Damar(gitar).

Genre musik Vierra dapat dikategorikan sebagai powerpop dan pop rock. Sampai saat ini mereka telah merilis 3 buah album yaitu My First Love (2009), Love, Love and Love (2011) dan Evolve (2016). (banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)