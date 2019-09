Andreescu Catat Kemenangan Ke-44 di 2019, Sedang di China Open Ini Torehan yang Didapat

Bianca Andreescu juara US Open 2019, memegang untuk kali pertama piala ajang Grand Slam setelah mengalahkan Serena Williams.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BEIJING - Petenis unggulan kelima China Open Bianca Andreescu menorehkan kemenangan ke-14 pada babak pertama China Open.

Laman antaranews.com menulis, hari ini, Andreescu menyudahi perlawanan Aliaksandra Sasnovitch dengan skor 6-2, 2-6, dan 6-1.

Per 2019, Andreescu yang asal Kanada itu mencatatkan kemenangan ke-44.

Pertandingan di China Open ini adalah pertandingan pertamanya usai dirinya menjadi pemuncak US Open.

Baca: Besok Krisdayanti Dilantik Jadi Anggota DPR, Mungkinkan Bisa Jadi Diva di Panggung Politik

Baca: Kepastian Jadwal Pendaftaran CPNS 2019 via link sscasn.bkn.go.id, Bagaimana Nasib PPPK?

Baca: Jawaban Menohok Vanessa Angel Saat Foto Seksi Eks Bibi Ardiansyah Disorot, Eks Ruben Onsu Bilang Ini

Di babak kedua, Andreesco bakal menghadapi Elise Mertens.



Bianca Andreescu juara US Open 2019 setelah mengalahkan Serena Williams di final.(CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Catatan juga menunjukkan Sasnovich sempat memainkan awal yang menjanjikan.

Pasalnya, Sasnovich mematahkan servis Andreescu pada game pertama dan unggul 2:0.



Petenis Canada, Bianca Andrescu, mengangkat trofi US Open 2019 setelah mengalahkan Serena Williams pada laga final, 7 September 2019.(AFP/ANADOLU AGENCY/Lev Radin)

Setelah itu, set pembuka menjadi permainan satu arah yang dikuasai Andreescu.

Lantas, pertemuan di babak kedua dengan Martens bagi Andreescu adalah perjumpaannya yang kedua.



Meghan Merkle menyaksikan sahabatnya, Serena Williams berlaga di final US Open 2019, di New York, 7 September 2019.(Gotham/GC Images VIA hellomagazine.com)

Pertandingan nanti juga merupakan pengulangan pertandingan perempat final US Open.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Babak Pertama China Open, Andreescu Torehkan Kemenangan Ke-14"