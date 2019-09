Jadwal Liga Champion Siaran Langsung SCTV : Barcelona vs Inter Milan & Tottenham vs Bayern, Madrid?

Berdasarkan Jadwal Liga Champion, digelar laga Real Madrid vs Brugge, diikuti laga Tottenham vs Bayern Munich dan Barcelona vs Inter Milan dapat ditonton via Siaran Langsung SCTV dan live streaming tv online Vidio.com premier.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champion matchday 2 musim 2019/2020 akan siaran langsung SCTV mulai Selasa (1/10/2019) malam.

Liga Champion yang disiarkan langsung (live) di SCTV menyajikan laga-laga seru di antaranya Real Madrid vs Brugge, diikuti laga Tottenham vs Bayern Munich dan Barcelona vs Inter Milan.

Link Live streaming Liga Champions dapat diakses di situs penyedia live streaming tv online, di antaranya vidio.com premier.

Baca: LIVE MOLA TV! Live Streaming TV Online Man United vs Arsenal Liga Inggris, Cara Nonton Tak Live TVRI

Real Madrid akan menjamu wakil Swiss FC Brugee di laga pembuka pada Selasa (1/10/2019).

Laga ini menjadi pertandingan pembuka dari gelaran big match pada pekan depan.

Sedangkan laga yang patut dinantikan yaitu pertandingan Barcelona yang akan menjamu Inter Milan pada laga kedua babak grup Liga Champions 2019-2020, Kamis (3/10/2019) pukul 02.00 WIB.

Pada laga yang rencananya dihelat di Camp Nou ini, Barcelona kemungkinan tak akan bisa menurunkan lima pemain.

Dilansir BolaSport.com dari Sport, Ernesto Valverde perlu menentukan sikap untuk mencari pengganti mereka yang absen.

Lionel Messi kemungkinan masih akan absen dengan masalah di paha.