Link Live Streaming TV One Persatu Tuban vs Persik Kediri di Liga 2 2019, Siaran Langsung TVOne

Link live streaming TVOne Persatu Tuban vs Persik Kediri di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses mulai pukul 15.00 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran langsung TVOne yang menyajikan Persatu Tuban vs Persik Kediri sore ini.

Link Live streaming TV One Persatu Tuban vs Persik Kediri dalam Liga 2 2019 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2.

Live streaming Persatu Tuban vs Persik Kediri disiarkan langsung TVOne pada Senin (30/9/2019) mulai pukul 15.00 Wib.

Persatu Tuban vs Persik Kediri merupakan laga bertajuk derbi Jatim.

Persik Kediri dan Persatu Tuban merupakan dua tim asal Jawa Timur yang beda nasib.

Persik Kediri menempati puncak klasemen Wilayah Timur.

Adapun Persatu Tuban berada di dasar klasemen Wilayah Timur.

Persik Kediri yang juga berjuluk Macan Putih menempati posisi pincak berhasil mengoleksi 30 poin hasil dari 17 penampilan.

Tim yang diasuh Alfiat ini mampu mencatatkan delapan kemenangan, enam kali hasil imbang, dan tiga kali mengalmai kekalahan.