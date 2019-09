Sambut Tim Visitasi Kemendikbud, Siswa SIT Al Khair HST Suguhkan Kesenian Tradisional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Terpilih lulus ke babak visitasi sebagai sekolah swasta yang mewakili Kabupaten Hulu Sungai Tengah di ajang lomba Budaya Mutu Sekolah Tingkat Nasional (BMSTN), SD Islam Terpadu Al Khair mendapat kunjungan resmi tim visitasi, Senin (30/9/2019).

Tim visitasi lomba BMTN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah disambut di lapangan SD IT AL Khair dengan meriah.

Tim disambut Direktur Operasional SIT Al Khair Barabai, Nazar Budiman, didampingi Kepala SD IT Al Khair, Muhammad Amin beserta seluruh jajaran. Mengawali penyambutan, sejumlah siswa menampilkan tarian daerah, serta pertunjukan silat, paduan suara, dan kesenian lainnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum, Riduan yang mewakili Bupati HSS HA Chairansyah.

SD IT Al Khair Barabai lulus ke babak visitasi mewakili HSS di ajang lomba BMSTN setelah melewati beberapa tahapan seleksi.

Seperti administrasi, daring dan portofolio. Dari banyaknya peserta yang mengikuti lomba tersebut, dipilihlah 147 sekolah terbaik se Indonesia yang akan divisitasi. Di antaranya 27 SD negeri, 62 SD rujukan, 52 SD swasta, dan 6 SD Negeri Wilayah Tertinggal. SD IT Al Khair lulus di antara 52 sekolah swasta lainnya.

Kepsek SD IT Al Khair, Muhammad Amin, menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya tersebut memiliki 23 ekstrakurikuler. Hal tersebut merupakan nilai plus bagi SD IT AL Khair dibanding sekolah lain. Namun, Amin menegaskan, kemenangan bukanlah tujuan hal utama.

“Semangat dan komitmen meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Itu yang kami perjuangkan,” ucapnya.

Adapun eksta kurikuler yang berbeda dengan sekolah lain tersebut, antara lain ada kegiatan Pers Cilik, Sains Club, Membaca Kitab Kuning, olah raga panahan, hasta karya, teater, serta seni kaligrafi.

Dijelaskan, lomba ini kedua kalinya diikuti setelah pada 2018 lalu, SD IT Al Khair masuk ke grand final, dan tahun ini kembali lulus untuk di visitasi dan telah masuk babak ke tiga. JIka hasilnya bagus, akan ikut masuk grand final di Tangerang.