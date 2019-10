Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Malam Ini di SCTV, Madrid vs Club Brugge, Tottenham vs Munchen

Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Malam Ini di SCTV, Real Madrid vs Club Brugge, Tottenham vs Munchen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champions 2019-2020, yang memasuki match day ke-dua akan mulai berlangsung malam ini Selasa (1/2019).

Di Indonesia, laga Liga Champions disiarkan langsung SCTV dan live streaming di TV Online Vidio.com dan Usee TV.

Mulai dari laga Juventus Vs Bayer Leverkusen, Tottenham Vs Bayern Munich, Liverpool Vs Salzburg hingga super big match Barcelona Vs Inter Milan akan mengisi match day 2 Liga Champions.

Di SCTV, ada disiarkan langsung dua laga yakni Real Madrid vs Club Brugge dan Tottenham Hotspur vs Bayern Munchen.

Laga Real Madrid vs Club Brugge dijadwalkan digelar pukul 23.55 WIB.

Real Madrid masih mencari kemenangan perdana di Liga Champions musim ini.

Real Madrid harus mengakui keunggulan PSG dengan skor telak 3-0 pada partai pertama.

Sementara Club Brugge bermain imbang tanpa gol saat kontra Galatasaray.

Bermain di kandang sendiri Stadion Santiago Bernabeu, Real Madrid jelas diunggulkan.

Apalagi penampilan Real Madrid di La Liga menunjukkan konsistensi.