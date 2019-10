Ashanty Merasa Tersindir? Tulisan Baju Kaus Aurel Dipertanyakan Istri Anang Hermansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ashanty merasa tersindir? tulisan yang ada di baju kaus yang dipakai Aurel Hermansyah dipertanyakan istri Anang Hermansyah itu.

Ya, hubungan antara Penyanyi Ashanty dengan putri tirinya Aurel Hermansyah sangat dekat.

Bahkan Ashanty dan Aurel Hermansyah kerap menghabiskan waktu bersama dan mengunggah momen kebersamaan mereka diakun media sosial milik keluarga mereka.

Keakraban antara ibu dan anak ini juga diunggah ketika Ashanty mengomentari tulisan kaus yang dipakai oleh putrinya, Aurel Hermansyah.

Dari akun Instagram Aurel, kaus putih yang dipakainya tersebut bertuliskan kalimat berbahasa Inggris.

Berikut kalimat yang tertulis pada kaus Aurel pada snapgram, Senin (1/10/2019):

I don't need Google

My mom knows everything

(Aku tidak butuh Google

Ibuku tahu segalanya)

