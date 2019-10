Gelar Lomba Bikin Logo dan Tagline HUT ke-69 HSS,  Pemkab HSS Siapkan Hadiah Total Rp 10 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Dalam rangka menyambut HUT ke-69 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desember 2019 mendatang, pemerintah Kabupaten HSS menyelenggarakan lomba membuat Logo dan Tagline.

Pendaftaran untuk lomba tersebut mulai dibuka sejal 23 September hingga 21 Oktpber 2019 mendatang. Sedangkan pemenangnya bakal diumumkan 24 Oktober 2019 mendatang melalui website Pemkab HSS.

Salah satu panitia lomba Logo dan tagline, Rini Ariesandti menjelaskan, lomba tersebut terbuka untuk masyarakat HSS dengan usia minimal 12 tahun. Tema hari HUT HSS ke 69 tersebut, “Pemerintahan yang berkualitas, menuju masyarakat HSS yang sejahtera dunia dan Akhirat”.

Adapun tempat pendaftaran dan peyerahan logo dan tagline, di Bagian Sekretaraiat Daerah HSS pada saat jam kerja.

“Tiga pemenang bakal mendapatkan hadiah, yaitu juara pertama Rp5 juta plus tropy, juara kedua Rp 3 juta plus tropy dan juara tiga Rp 2 juta plus tropy. Pemenang akan diundang pada puncak peringatan HUT HSS ke-69 sekaligus penyerahan hadiah,”katanya.

Sementara itu untuk kriteria logo, antara lain menggambarkan tema, penampilan sederhana, mudah diingat, fungsional dan aplikatif di berbagai kemungkinan teknik dan media yang multidemensi. Juga memuat unsur warna sebagaimana lambang daerah HSS, memuat sebagian atau seluruhnya ikon daerah. Seperti masjid baangkat,ketupat, dodol, potensi pertanian, industri, dan lain-lain sesuai karakteristik umum HSS.

Ditambahkan, logo juga harus memuat unsur ikon keberhasilan pembangunan, yaitu pemerintahan berkuallitas menuju masyarakat HSS yang sejahtera dunia dan akhirat serta penjelasan logo harus detil dan komprehensif.

Dijelaskan, tujuan lomba tersebut untuk menjaring ide kreatif masyarakat HSS, yang dapat mendiskripsikan keberhasilan pembangunan di HSS, khususnya satu tahun kepemimpinan Bupati HSS H Achmad Fikry-Syamsuri Arsyad di periode kedua. “Juga mengajak seluruh masyarakat HSS berpartisipasi dan memeriahkan HUT HSS ke 69,”katanya. (banjaramasinpost.co.id/hanani )