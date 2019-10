Kantongi Sertifikat TKDN, Trio iPhone 11 Segera Dijual Resmi di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar baik untuk para penggemar gadget Apple di Indonesia.

Ada kemungkinan trio iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max terbaru akan segera dijual resmi di Indonesia.

Indikasinya, ketiga perangkat telah lolos sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kementrian Perindustrian.

Mengacu pada laman TKDN Kementerian Perindustrian, PT. Apple Indonesia telah mengantongi sertifikasi pada 23 September dengan nomor sertifikat 387/SJ-IND.8/TKDN/9/2019.

Baik iPhone 11, iPhone 11 Pro, maupun iPhone 11 Pro Max sama-sama mendapatkan nilai 30 persen, angka terendah untuk lolos sertifikasi TKDN.

TKDN sebesar 30 persen merupakan salah syarat yang mesti dipenuhi sebelum produk ponsel 4G bisa dijual di Indonesia.

Apple sendiri diketahui menempuh jalur komitmen investasi untuk memenuhi persyaratan TKDN, alih-alih jalur hardware atau software seperti kebanyakan vendor ponsel lain.

Belum diketahui trio iPhone 11 ini akan mulai dijual di Indoensia.

Menilik peluncuran iPhone XS dan XR sebelumnya, ketiga iPhone kemungkinan akan menyapa peminat di Tanah Air sekitar pertengahan Desember mendatang.

Di AS, iPhone 11 dijual paling murah seharga 699 dollar AS (Rp 9,8 juta), iPhone 11 Pro 999 dollar AS (Rp 14 juta), dan iPhone 11 Pro Max 1.099 dollar AS (Rp 15,4 juta).

Berkaca dari tahun sebelumnya, selisih harga AS dan Indonesia akan terpaut sekitar Rp 5 jutaan atau lebih.

Sebagai perbandingan, harga paling murah untuk iPhone XR di AS adalah 749 dollar AS (10,7 juta dengan kurs saat itu) dan di Indonesia dijual dengan harga Rp 15,2 juta.

iPhone XS dijual 999 dollar AS (Rp 14,3 juta dengan kurs saat itu) dan dijual Rp 20,5 juta di Indonesia, sementara iPhone XS Max dijual 1.099 dollar AS (Rp15,8 juta dengan kurs saat itu), dijual Rp 22,5 juta di tanah air.

Bagaimana dengan trio iPhone 11? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Trio iPhone 11 Dapat Sertifikat TKDN, Pertanda Segera Masuk Indonesia?"