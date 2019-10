SESAAT LAGI Live SCTV! Link Live Streaming TV Online Slavia Praha vs Borrusia Dortmund Liga Champion

Live Streaming Slavia Praha vs Dortmund Liga Champions malam ini, Siaran Langsung SCTV dan live streaming tv online vidio.com

Sesaat lagi! Live Streaming SCTV menyajikan Liga Champions Slavia Praha vs Dortmund dan Barcelona vs Inter Milan, cek juga live streaming tv online Vidio.com premier Platinum.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung SCTV dan Live Streaming Slavia Praha vs Borussia Dortmund jelang Barcelona vs Inter Milan di Liga Champions pada Rabu (2/10/2019) malam ini dan sebentar lagi akan sedang berlangsung.

Jadwal siaran langsung Liga Champion via live streaming SCTV akan menyajikan laga Live Streaming Slavia Praha vs Borussia Dortmund dan Barcelona vs Inter Milan.

Pertandingan Slavia Praha vs Borussia Dortmund akan disiarkan langsung SCTV & via Live Streaming TV Online Vidio.com Premier Platinum mulai pukul 23.30 Wib.

Live Streaming SCTV Slavia Praha vs Borussia Dortmund di Liga Champions dapat ditonton via Live Streaming Vidio.com premier platinum (berbayar).

Slavia Praha membuktikan bahwa mereka bukan tim yang akan menjadi lumbung gol Inter Milan, Barcelona dan Borussia Dortmund.

Skuad besutan Jindrich Trpisovsky itu setidaknya mampu memberi warna persaingan.

Di laga pertama, mereka nyaris mempermalukan Inter Milan di Giuseppe Meazza.

Praha unggul melalui Peter Olayinka di menit ke-63.

Inter lolos dari maut setelah pemain pengganti Nicolo Barrlla membuat gol balasan di menit ke-90+2.