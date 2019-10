BERLANGSUNG! Link Live Streaming Cilegon United vs Persita Liga 2 2019 di TV ONE, TV Online TVOne

Live Streaming TV One Cilegon United vs Persita Tangerang di Liga 2 2019, Siaran Langsung TVOne

Link live streaming TV One Cilegon vs Persita Tangerang di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses via live streaming tv online TVOne mulai pukul 15.30 wib dan sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live streaming Cilegon United vs Persita Tangerang akan siaran langsung TVOne pada Rabu (3/10/2019) mulai pukul 15.30 Wib.

Link Live streaming TV One Cilegon vs Persita Tangerang di ajang pekan 20 Liga 2 2019 juga dapat diakses di live streaming tv online TVOne, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2.

Live Streaming Cilegon United vs Persita Tangerang dan Siaran langsung TVOne diprediksi berlangsung sengit sore ini.

Jelang laga tersebut, kedua tim tengah dalam kepercayaan diri tinggi.

Pasalnya, pada partai sebelumnya, Persita Tangerang berhasil menang atas Perserang pada pekan ke-19 Liga 2 2019 wilayah barat, Kamis (26/09/19).

Melawat ke markas Perserang, dua gol kemenangan Persita dilesakkan oleh Sirvi Arfani pada menit ke-32 dan Chandra Waskito pada menit ke-38.

Hasil itu membuat Persita sukses membalaskan hasil seri 1-1 di putaran pertama.

Sedangkan Cilegon United memiliki bekal positif di kandang. Pada laga sebelumnya, Cilegon United berhasil mengalahkan Blitar United dengan skor akhir 2-1 pada Jumat (27/09/19) sore di Stadion Krakatau Steel.

Gol tendangan bebas Cilegon United oleh Wahyu Prasetyo (18’) dan Aray Suhendri (65’) hanya bisa dibalas tendangan jarak dekat Wildan Ramdhani (32’).

