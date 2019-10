Jadwal Live Timnas Indonesia vs UEA di TVRI & Mola TV, Cek Klasemen Grup G Kualifikasi Piala Dunia

Jadwal Timnas Indonesia Vs Uni Emirat Arab (UEA) di kualifikasi Piala Dunia 2022 dimulai pada 10 Oktober 2019 dan tayang via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI. Cek dulu klasemen Grup G.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Mola TV duel Uni Emirate Arab vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Kamis (10/10/2019).

Klasemen Grup G dan Laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 via Live Streaming Timnas Indonesia vs UEA bisa disaksikan via siaran langsung TVRI dan Live streaming tv online Mola TV.

Live Streaming Timnas Indonesia vs UEA via live streamng tv online Mola TV dapat diakses di website Mola.tv.

Baca: Head to Head, Prediksi & Live Streaming TV Online AZ Alkmaar vs Man United Liga Eropa, Live SCTV

Baca: Live TVOne! Link Live Streaming TV Online TV One Cilegon United vs Persita Liga 2 2019 Akses di Sini

Kiprah Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 202 berbanding terbalik dengan Timnas UEA.

Uni Emirate Arab berada di posisi kedua dan berpeluang menggeser Thailand apabila meraih kemenangan.

Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia melawan Uni Emirat Arab dan Vietnam.

Timnas Indonesia yang tergabung ke dalam Grup G saat ini masih terjerembab di posisi juru kunci.

Hasil itu didapat setelah Indonesia kalah dari Malaysia dan Thailand pada matchday sebelumnya.

Pada matchday selanjutnya, skuat Garuda akan menghadapi laga melawan timnas Uni Emirat Arab serta Vietnam.