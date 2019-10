LINK Live Streaming SCTV Arsenal vs Standard Liege Liga Europa, Cek Cara Nonton TV Online Vidio.com

Siaran langsung SCTV dan Live Streaming Arsenal vs Standard Liege di Liga Europa malam ini tersaji. Saksikan laganya via Live streaming Vidio.com premier gold and platinum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming SCTV Arsenal vs Standard Liege di Liga Europa tersaji pada Jumat (4/10/2019) dini hari.

Siaran langsung SCTV dan live streaming Arsenal vs Standard Liege dijadwalkan berlangsung mulai pukul 01.50 WIB, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram SCTV.

Link Live streaming Arsenal vs Standard Liege dapat diakses via Live streaming TV Online Liga Europa di Usee TV & Vidio Premier Gold atau Platinum (berbayar).

Jika dilihat dari komposisi pemain, Arsenal jelas lebih diunggulkan dibandingkan Standard Liege.

Terlebih, laga ini akan digelar di kandang Arsenal yang cukup dikenal punya semangat tinggi saat berlaga di hadapan publik sendiri.

Sementara itu, Standard Liege juga mempecundangi perlawanan Vitoria Guimaraes dengan skor 2-0.

Pemain anyar Arsenal, Nicolas Pepe belum menemukan performa terbaiknya di lapangan hingga kini.

Dalam tujuh pertandingan bersama Arsenal di Liga Inggris, Pepe baru mencetak satu gol dan satu assists.

Padahal musim sebelumnya, saat berseragam Lille, Pepe menghasilkan 33 kontribusi masing-masing 22 gol dan 11 assists.