Link Live Streaming TV Online TV One Cilegon United vs Persita Liga 2 2019, Siaran Langsung TVOne

Live streaming Cilegon United vs Persita Tangerang di Liga 2 2019, Siaran langsung TV One

Link live streaming TV One Cilegon vs Persita Tangerang di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses via live streaming tv online TVOne mulai pukul 15.30 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Cilegon United vs Persita Tangerang dan Siaran langsung TVOne sore ini.

Live streaming Cilegon United vs Persita Tangerang akan siaran langsung TVOne pada Rabu (3/10/2019) mulai pukul 15.30 Wib.

Link Live streaming TV One Cilegon vs Persita Tangerang di ajang pekan 20 Liga 2 2019 juga dapat diakses di live streaming tv online TVOne, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2.

Jelang laga tersebut, kedua tim tengah dalam kepercayaan diri tinggi.

Pasalnya, pada partai sebelumnya, Persita Tangerang berhasil menang atas Perserang pada pekan ke-19 Liga 2 2019 wilayah barat, Kamis (26/09/19).

Melawat ke markas Perserang, dua gol kemenangan Persita dilesakkan oleh Sirvi Arfani pada menit ke-32 dan Chandra Waskito pada menit ke-38.

Hasil itu membuat Persita sukses membalaskan hasil seri 1-1 di putaran pertama.

Sedangkan Cilegon United memiliki bekal positif di kandang. Pada laga sebelumnya, Cilegon United berhasil mengalahkan Blitar United dengan skor akhir 2-1 pada Jumat (27/09/19) sore di Stadion Krakatau Steel.

Gol tendangan bebas Cilegon United oleh Wahyu Prasetyo (18’) dan Aray Suhendri (65’) hanya bisa dibalas tendangan jarak dekat Wildan Ramdhani (32’).