Jadwal Liga Italia Pekan 7 Live Bein Sports, Inter Milan vs Juventus, Napoli, AS Roma & Milan Main

Live Streaming Inter Milan vs Juventus di live streaming beinsports 2 di Liga italia malam ini.

Jadwal Liga Italia Pekan 7 Siaran Langsung Bein Sports, Inter Milan vs Juventus, Napoli, AS Roma dan AC Milan Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 7 akan tayang di di live streaming tv online Bein Sports menyajikan berbagai pertandingan menarik Serie A Italia yang mulai bergulir Sabtu (14/9/2019) malam ini.

Laga-laga Liga Italia pekan 7 akan disiarkan langsung via live streaming tv online beIN Sports selaku saluran pemegang hak siar Liga Italia. Termasuk laga Inter Milan vs Juventus, Napoli, AS Roma dan AC Milan Main.

Link Live Streaming Liga Italia pekan 7 dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Big match antara Inter Milan vs Juventus akan mewarnai pekan ketujuh Serie A, kasta tertinggi Liga Italia, akhir pekan ini.

Duel antara Inter Milan vs Juventus akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, San Siro, Milan, Minggu (6/10/2019) atau Senin dini hari WIB.

Inter dan Juventus merupakan dua tim penghuni peringkat teratas di Serie A musim ini.

Inter masih memimpin dengan raihan poin sempurna dari enam laga, 18.

Sementara itu, Juventus membuntuti di peringkat kedua dengan 16 poin.

Dari enam laga awal, Inter menang enam kali dengan catatan 13 kali memasukkan dan hanya kebobolan dua gol.

Adapun Juventus menang lima kali serta sekali imbang, 11 memasukkan dan lima kali kebobolan.