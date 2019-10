Sindiran Aurel pada Ashanty? Putri Krisdayanti & Anang Hermansyah Bikin Ibu Sambungnya Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sindiran Aurel Hermansyah pada Ashanty? Putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah membuat ibu sambungnya begini.

Hubungan antara Penyanyi Ashanty dengan putri tirinya Aurel Hermansyah sangat dekat.

Bahkan Ashanty dan Aurel Hermansyah kerap menghabiskan waktu bersama dan mengunggah momen kebersamaan mereka diakun media sosial milik keluarga mereka.

Keakraban antara ibu dan anak ini juga diunggah ketika Ashanty mengomentari tulisan kaus yang dipakai oleh putrinya, Aurel Hermansyah.

Dari akun Instagram Aurel, kaus putih yang dipakainya tersebut bertuliskan kalimat berbahasa Inggris.

Berikut kalimat yang tertulis pada kaus Aurel pada snapgram, Senin (1/10/2019):

I don't need Google

My mom knows everything

(Aku tidak butuh Google

Ibuku tahu segalanya)