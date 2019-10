Live Bein sports 2! Live Streaming Genoa vs AC Milan di TV Online Liga Italia, Giampaolo Dipecat?

Link Live Streaming Bein Sports 2 Genoa vs AC Milan bisa diakses mulai Minggu (6/10/2019) dini hari ini di live streaming tv online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung via Live Streaming Bein Sports 2 dan live streaming Genoa vs AC Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (6/10/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming AC Milan vs Genoa akan dimulai pada pukul 01.35 WIB.

Link Live Streaming Genoa vs AC Milan di Liga Italia dini hari nanti bisa diakses via tautan yang disediakan via live streaming tv online beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Situasi pelik dihadapi AC Milan menjelang laga melawan Genoa di kandang Genoa, Stadion Luigi Ferraris, pada pekan ke-7 Serie A Liga Italia.

Pelatih AC Milan, Marco Giampaolo, dikabarkan menghadapi pertandingan hidup-mati untuk kariernya pada pertandingan ini.

Marco Giampaolo disebut-sebut sudah diultimatum harus bisa meraih hasil bagus dari laga kontra Genoa ini atau dia dipecat.

Giampaolo terancam dipecat setelah AC Milan sudah 4 kali mengalami kekalahan dalam 6 pertandingan pertama Liga Italia musim ini.

Untuk laga ini, laporan dari Calciomercato yang dilansir BolaSport.com menyebutkan bahwa Giampaolo beralih untuk mengandalkan pemain veteran.

Akan ada tiga pemain gaek yang menggantikan posisi pemain muda di tim utama.