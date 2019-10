Head to Head, Prediksi & Live Streaming Newcastle vs Man United Liga Inggris di Mola TV, Live TVRI?

Live Streaming Newcastle vs Manchester United atau Newcastle vs MU di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung TVRI

Manchester United bermain buruk saat menghadapi AZ Alkmaar di Liga Europa 2019, Jumat (4/10/2019) dini hari.

Raksasa Liga Inggris itu hanya meraih satu poin setelah bermain imbang 0-0 dengan AZ Alkmaar.

Ada satu catatan sangat buruk Manchester United karena tidak mampu menciptakan tembakan tepat sasaran ke gawang lawan.

Ini adalah catatan buruk untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Manchester United di kompetisi ini.