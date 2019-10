LINK beIN Sport 2! Live Streaming Fiorentina vs Udinese di TV Online Liga Italia, Frank Ribery Main

Link Live Streaming Bein sports 2 Fiorentina vs Udinese bisa diakses mulai Minggu (6/10/2019) petang ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Fiorentina vs Udinese di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (6/10/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Fiorentina vs Udinese akan dimulai pada pukul 17.30 WIB. Link Live Streaming Fiorentina vs Udinese di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Fiorentina sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Pasalnya Fiorentina tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhirnya, bahkan 3 di antaranya meraih kemenangan.

Sedangkan Udinese yang baru saja menang 1-0 di pertandingan terakhirnya di Liga Italia tentu menargetkan poin di kandang La Viola.

Namun, tim tuan rumah memiliki catatan positif saat menghadapi Udinese.

Tercatat Fiorentina tidak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhirnya dengan Udinese.

Diprediksi, Fiorentina bakal tetap mengandalkan Frank Ribery untuk menjebol gawang tim tamu.

*Link Live Streaming Fiorentina vs Udinese :



Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Beinsports, BeiNConnect juga menyediakan beragam paket berlangganan.

Pelanggan cukup mendaftar di ponsel, mengisi data diri lalu memilih metode pembayaran untuk menyaksikan Live Streaming pertandingan-pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol hingga Liga Prancis.