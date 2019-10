LIVE MOLA TV! Cara Live Streaming Arsenal vs Bournemouth di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Link Live Streaming Mola TV Arsenal vs Bournemouth di Pekan 8 Liga Inggris 2019 dapat diakses malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming Arsenal vs Bournemouth di Liga Inggris pekan 8 tersaji malam ini, namun tidak disiarkan TVRI.

Live Streaming Mola TV Arsenal vs Bournemouth di ajang Liga Inggris 2019, Minggu (6/10/2019) pukul 20.00 WIB. Link Live streaming Arsenal vs Bournemouth di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website Mola.tv atau Mola Parabola.

Jelang menjamu Bournemouth, The Gunners, julukan Arsenal, sedang dalam masa yang buruk dari sisi pertahanan.

Sejauh ini di Liga Inggris, Arsenal sudah kemasukan sebelas gol dan hanya mampu mencatatkan satu hasil Clean Sheet atau tidak kemasukan dalam pertandingan, yaitu saat pertandingan pertama melawan Newcastle.

Dikutip Tribunnews dari halaman resmi Arsenal, menanggapi masalah di lini belakang, Pelatih Arsenal, Unai Emery, mengatakan pertahanan timnya sudah muali membaik dari pertandingan terakhir.

"Di awal musim kami mengkhawatirkannya, tapi saya pikir kami melakukan perkembangan yang bagus dari sisi pertahanan di beberapa pertandingan," ujar Unai Emery

"Buktinya kami hanya kebobolan satu gol saat melawan Manchester United, saya pikir kami berkembang," ujar mantan pelatih Sevilla.

Mengenai musuhnya nanti, Emery menganggap performa Bournemouth di awal musim ini tidaklah mengejutkan.

Karena menurut Emery, The Cherries adalah tim yang hebat, bahkan sejak musim lalu.

