LINK Live Streaming Mola TV Manchester City vs Wolverhampton di Liga Inggris, Tak Live TVRI!

Saksikan Live Streaming Mola TV Manchester City vs Wolverhampton (Man City vs Wolves) di Pekan 8 Liga Inggris dapat diakses malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak siaran langsung TVRI, Live Streaming Mola TV Manchester City vs Wolverhampton (Man City vs Wolves) di Liga Inggris pekan 8 tersaji malam ini.

Live Streaming Mola TV Man City vs Wolves di ajang Liga Inggris 2019, Minggu (6/10/2019) pukul 20.00 WIB. Link Live streaming TV Online Mola TV Man City vs Wolves di Liga Inggris 2019 dapat diakses via Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, dan melalui website TV Online Mola.tv.

Jelang bentrok Man City vs Wolves di Etihad Stadium, tim tamu diprediksi tidak akan diperkuat Dogo Jota akibat cedera.

Diungkapkan oleh pelatih Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, pemainnya itu mengalami sedikit masalah pada kakinya.

“Dia tidak 100 persen, dia masih memiliki beberapa masalah, mudah-mudahan dia akan segera bersama kita,” ungkap Coach Nuno.

“ini masalah waktu, pertama menghilangkan rasa sakit yang masih dideritanya setiap kali ia mencoba lari, tetapi departemen medis kami yang mengurusnya," ungkapnya seperti yang dilansir dari laman resmi klub.

Meskipun demikian, diprediksi sang pemain akan tetap dibawa dalam lawatannya ke kota Manchester, hal ini dikarenakan sang pemain masih melakukan latihan meskipun harus menahan sakit.

"Rasa sakitnya tidak menghentikannya; dia aktif, dia melakukan banyak latihan," imbuhnya.

Sedangkan striker utama mereka, Raul Jimeez tetap akan bersama timnya walaupun sudah mendapatkan panggilan dari timnas Mexico.