KEREN! Lewat Fitur Ini, Instagram Menjajal Lebih Dulu Barang yang Mau Kamu Jual, Tak Perlu Model

BANJARMASINPOST.CO.ID - Salah satu kendala belanja online adalah barang tidak bisa dijajal lebih dulu untuk melihat tampilannya saat dikenakan. Instagram belakangan coba memecahkan masalah itu lewat fitur berteknologi Augmented Reality (AR).

Dengan fitur yang menyulap kamera depan ponsel menjadi layaknya sebuah cermin ini, pengguna bisa mencoba produk yang dijual secara virtual, dan melihat apakah produk tersebut cocok untuk dikenakan atau tidak.

Misalnya pada contoh di atas, peminat lipstick bisa lebih dulu melihat seperti apa warnanya dengan polesan virtual ke permukaan bibir. Lalu, kacamata hitam juga bisa coba dikenakan.

Untuk sekarang memang baru dua jenis produk ini yang bisa memanfaatkan AR di Instagram, seperti produk kosmetik dari Marc dan Nars serta produk kacamata dari Rayban atau Warby Parker.



Meski demikian, Instagram mengatakan akan memperluas jangkauan fitur tersebut agar bisa digunakan oleh lebih banyak produk.

Dirangkum KompasTekno dari Mashable, Senin (7/10/2019), untuk mencoba fitur ini caranya cukup mudah.

Pengguna cukup melakukan checkout pada barang yang akan dibeli, kemudian pada bagian bawah akan muncul pilihan "try it on" untuk mencoba produk yang akan dibeli sebelum dibayar.

Pihak Instagram sendiri berharap, nantinya pengguna yang telah mencoba produk menggunakan AR bisa membagikan pengalamannya melalui Instagram Stories. Harapannya, produk tersebut dapat menjadi viral dan menjangkau lebih banyak konsumen.

Sebelumnya Instagram juga telah menambah sejumlah fitur untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja lewat platform besutannya.

Salah satunya adalah tagging di mana pembeli bisa mengecek harga sebuah produk hanya dengan menyentuh gambar produk dimaksud.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Instagram Punya Fitur AR untuk Menjajal Lebih Dulu Barang yang Dijual",