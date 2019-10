Mindernya Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak Saat Mantan Istri Enji Masuk Daftar Tercantik Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak merasa minder saat sang putri masuk nominasi wanita tercantik di dunia versi TC Candler. Mantan istri Enji Baskoro bahkan menggeser nama Nagita Slavina dan Luna Maya.

Secara blak-blakan, Abdul Rozak mengaku Ayu Ting Ting hanyalah wanita yang berasal dari kampung. Namun harus bersaing dengan artis cantik Korea Selatan Song Hye Kyo, Suzy bahkan Jennie dan Rose BLACKPINK.

Lalu bagaimana tanggapan Ayu Ting Ting atas nominasi wanita tercantik di dunia?

Dilansir tayangan Silet, Kamis (3/10/2019) Ayu Ting Ting yang ditanyai wartawan menyikapinya dengan santai.

"Jadi wanita tercantik? Seneng alhamdulillah, apalagi kalau aku jadi wanita kamuuuu," ujarnya sambil tertawa.

Melalui akun Instagram @tccandlers, TC Candler mengunggah foto Ayu Ting Ting dengan tagline 'The 100 Most Beautiful Faces 2019 - Nominee' pada Selasa (1/10/2019).

"AYU TINGTING Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. Nominate on Our YouTube channel. Comment something nice on our Instagram (@tccandler) to voice your support. #ayutingting #indonesia #singer #ayutingting92," tulis akun Instagram @tccandlers.

Nominasi wanita tercantik dari TC Candler ini merupakan ajang untuk seluruh dunia.

Ayu Ting Ting harus bersaing dengan berbagai wanita cantik di seluruh dunia lainnya.

Padahal Ayu Ting Ting merasa bukan perempuan cantik.