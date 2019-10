Paket Promo Kamar Sasirangan Package di Swissbell Hotel Banjarmasin, Tamu Kenali Kain Khas Banjar

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada yang menarik di promo Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin. Hotel yang berada di Jalan Pangeran Antasari No. 86A, Banjarmasin.

Hotel berjaringan ini ingin mengajak para tamu mengenal kain khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan mengadakan paket promo kamar Sasirangan package.

"Paket ini menawarkan harga Rp 850.000/night untuk kamar Deluxe, Rp.950.000/night buat Kamar Deluxe Pool Terrace dan Rp 1.400.000/night untuk kamar Executive dan Rp

1.500.000/night diperuntukkan kamar Executive Pool Terrac," kata Aditya Public Relations

Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, Selasa (8/10/2019).

Setiap tamu yang menginap, lanjut dia, akan mendapat benefit yaitu free Sasirangan, perjalanan ke Pasar Terapung Lok Baintan ,free laundry dua pcs dan breakfast.

"Ini juga sebagai bentuk apresiasi dan juga untuk melestarikan kain Sasirangan," tandasnya.

Selain Itu, lanjut Aditya, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin juga Menawarkan Paket Breakfast All You Can Eat dengan harga IDR Rp150.000 nett/pax. ini sudah termasuk Free Trip Ke Floating market.

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi Aditya, Public Relations telepon 08125550255. Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 86A

Banjarmasin 70241, Kalimantan Selatan, Indonesia. Phone : (62) 511 327 1111

Fax : (62) 511 326 1369, Email : prsbb@swiss-belhotel.com, www.swiss-belhotel.com.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)