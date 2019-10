Stress Syahrini Diusir di Sands Theatre Singapura, Istri Reino Barack Blak-blakan Cerita Sebenarnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Stress Syahrini ketika diusir di Sands Theatre Singapura terungkap. Istri Reino Barack blak-blakan cerita yang sebenarnya.

Saat Syahrini dan Reino Barack serta keluarga pergi ke Singapura beberapa waktu lalu, rupanya Incess mengalami hal tak terduga.

Saat sedang menonton Drama Musikal Aladdin di Sands Theatre Singapura, Minggu (2/9/2019) lalu, Syahrini terpaksa diusir dari teater.

Istri Reino Barack itu diusir oleh salah seorang penjaga di sana.

Hal itu terjadi lantaran sepatu keponakan Syahrini, Raja, menyala-nyala dan menyita perhatian penonton Drama Musikal Aladdin.

Syahrini pun diminta untuk mematikan lampu sepatu dan membawa sepatu tersebut keluar.

Seperti biasa, Syahrini yang heboh nampak tertawa mendapati fakta bahwa dia terpaksa dikeluarkan petugas.

Seseorang nampak merekam Incess yang terlihat gemas tersebut.

"Lagi nonton Aladdin diusir sis, gara-gara sepatu si Raja! Suruh matiin sepatu si Raja," tutur Syahrini.

"I dont know how to turn off ( aku tidak tahu cara mematikannya)," tutur Syahrini saat satpam tersebut menghampiri.