Head to Head, Prediksi & Live Streaming Jerman vs Argentina di TV Online Mola TV Jelang EURO 2020

Live Streaming Jerman vs Argentina Laga Persahabatan Jelang EURO 2020, Live Streaming Mola TV

Head to head, Prediksi dan Live Streaming Jerman vs Argentina di Mola TV dalam Laga Persahabatan jelang EURO 2020 dimulai pukul 01.45 Wib di live streaming tv online.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV laga Jerman vs Argentina tersaji dalam laga persahabatan jelang EURO 2020 di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Kamis (10/10/2019).

Live streaming Jerman vs Argentina tidak disiarkan langsung oleh televisi nasional namun via live streaming tv online. Cek dulu head to head dan prediksi.

Namun laga Jerman vs Argentina bisa disaksikan lewat sejumlah laman penyedia tayangan live streaming Mola TV. Live streaming Jerman vs Argentina dapat diakses di website mola.tv mulai pukul 01.45 Wib.

Presiden Bayern Muenchen, Uli Hoeness, berniat melakukan boikot, bila Marc-Andre Ter Stegen menjadi kiper utama tim nasional Jerman.

Kiper Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen, kini berhasil tengah membuat pilihan sulit soal tempat di tim utama Jerman asuhan Joachim Loew.

Pasalnya, Ter Stegen tengah tampil menawan bersama Barcelona di Liga Spanyol

Kini, tim nasional Jerman masih mengandalkan kiper Bayern Muenchen, Manuel Neuer, sebagai penjaga gawang utama.

Neuer turun dalam dua pertandingan Jerman, kala dikalahkan Belanda dengan skor 2-4 dan menang 2-0 dari Irlandia Utara, dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2020.

Sementara itu, Ter Stegen justru duduk di bangku cadangan dan mulai merasa frustrasi dengan keadaan tersebut.