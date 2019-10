Tahun Ini Pemkab Batola Gelar Tujuh Pemilihan Kepala Desa, Tahun Depan Pemilihan BPD

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemkab Batola tengah disibukkan pada tahapan pemilihan kepala desa (kades), yakni tahap ketiga.

Pada tahun 2019 ini ada tujuh desa yang menggelar pemilihan kepala desa.

Dari amanat UU desa, maka pemerintah kabupaten harus menggelar pemilihan kepala desa dalam tiga gelombang atau tahap.

“Pada 2015 kita menggelar 163 kades, 2017 sebanyak menggelar pemilihan 25 kades dan pada 2019 kita menggelar pemilihan 7 kades,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Batola, Dahlan, Rabu (9/10/19).

Menurut Dahlan, berdasarkan tahapan, maka Pemkab Batola sudah rampung menggelar amanat UU desa untuk amanah pemilihan kepala desa. Pada 2020, PMD Batola akan menggelar pemilihan badan pemusyawahan desa (BPD) serentak 193 desa dari 195 desa.

Baca: Sopir Dibunuh Saat Main Catur di HSU, Terungkap Gara-gara Mantan Istri Pelaku Diperistri Korban

Baca: Keanehan Sumber Kekayaan Syahrini Diungkap 2 Artis Ini, Istri Reino Barack Punya Harta Rp 280 M?

Baca: Heboh Video Syur Bebby Fey, Seteru Atta Halilintar Ngaku Ketagihan Ditiduri Genderowo, Ini Sebabnya

Baca: Ulah Nikita Mirzani Makan Korban Lagi, KPI Hentikan Pagi Pagi Pasti Happy Susul Hotman Paris Show

“Mudah-mudahan Maret pada 2020 kita akan gelar pemilihan BPD,” katanya.

Dijelaskanya, terkait BPD ini sudah disiapkan peraturan daerah dan peraturan bupati untuk pelaksanaan pemilihan BPD.

Terkait perangkat desa tetap mengacu pada UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 terkait pelaksanaan UU desa.

“Untuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengacu kepada permendagri No 83 No 2016 dan pemedagri No 84 tahun 2016 terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) desa,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)