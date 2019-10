Tips Tampil Cantik Bagi Pemula Ala Mahasiswi Sendratasik ULM Farida Saputri, Pilah Pilih Kosmetik

BANJARMASINPOST CO.ID, BANJARMASIN - Make up adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perempuan, banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk menampilkan look make up terbaik mereka.

Ya, hidup di zaman modern menuntut setiap wanita untuk selalu tampil memukau. Apalagi jika harus bertemu dengan orang banyak, tentu setiap perempuan tidak ingin tampak kusam dan tidak menarik.

Untuk mendapatkan hasil sesuai harapan, nah ikuti trik atau tahapan yang dipaparkan penata rias, Farida Saputri, sehingga memaksimalkan penampilan Anda.

Adapun panduan bagi pemula, Pertama membersihkan wajah sebelum mulai makeup. Sebelum memulai merias wajah, langkah awal dengan membersihkan wajah agar tampilan riasan lebih cantik dan menawan.

"Membersihkan wajah bisa dengan dua cara yaitu menggunakan facial foam atau susu pembersih," jelas Farida yang masih menyadang status sebagai mahasiswi Sendratasik ULM ini.

Merias wajah natural bagi pemula, menurutnya, dengan pemakaian moisturiser atau pelembap wajah. Hal ini bisa membuat kulit lebih lembap sehingga kulit terlidungi yang dapat membuat hasil makeup melekat sempurna.

Memakai foundation supaya meratakan warna kulit pada wajah. Dalam mengaplikasikan foundation jangan terlalu tebal. Gunakan tipis agar tidak terjadi belang antara kulit wajah dan leher. Kita dapat mengaplikasikan foundi dengan menggunakan jari tangan atau spons wajah (beauty blender).

Aplikasikan concealer untuk menyamarkan bagian yang kurang sempurna pada wajah macam kantung mata, ataupun noda hitam. Pilih concealer satu warna lebih terang dari warna kulit. Kita dapat mengaplikasikan dengan menggunakan kuas atau spons, terus baurkan hingga tersamar sempurna.

Bagi pemula yang ingin rias wajah sehari hari yang natural, perlu mengaplikasikan bedak wajah agar kulit wajah tidak terlihat berminyak.

Ukirlah alis menyesuaikan bentuk alis kita sendiri. Sikat dulu bagian alis dengan sikat alis, setelah itu gunakan powder alis coklat aplikasikan tipis-tipis supaya hasilnya natural.