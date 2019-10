Delapan Mahasiswa Politala Raih Beasiswa Taiwan, Ini Programnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Delapan mahasiswa Politeknik Negeri Tanahlaut (Politala) melakukan kunjungan ke Bupati Tanahlaut H Sukamta.

Mereka adalah peraih beasiswa program kuliah S-1 Internasional plus magang industri di perusahaan terbaik di Taiwan bekerjasama dengan beberapa Universitas di Taiwan.

Direktur Politala, Hj Mufrida Zein mengatakan bahwa masa depan Kabupaten Tanahlaut ada pada generasi mudanya. Merekalah yang akan menjadi pemimpin dan angkatan kerja di Tanahlaut. Politala siap untuk mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing.

Mahasiswa Politala yang merima beasiswa ke Taiwan tersebut, melalui program Industry Academia Collaboration. Taiwan mendorong mahasiswa dari Indonesia untuk mengikuti program sarjana di negeri mereka.

Beasiswa yang di dapatkan oleh 8 orang mahasiswa ini tambah Kepala Kantor Urusan Internasional Politala, Muhammad Ghalih adalah skema beasiswa 2+i.

Mahasiswa akan kuliah satu tahun dan lulus setara dengan S1 atau Sarjana Terapan, selanjutnya mahasiswa akan mendapatkan kesempatan magang atau bekerja selama dua tahun di beberapa perusahaan yang ada di Taiwan.

Setelah melalui proses seleksi, berikut nama peserta yang lolos untuk mendapatkan beasiswa kuliah S-1 International Program of Industry – Academia Collaboration: Adrianus Mboong, Iswanto, M Rizki, Afrizal Habibi, Julian Rivaldo Menteng, Muhammad Syahrul Rizal, Muhammad Ega Nabhan and Muhammad Fajar mendapatkan kesempatan untuk melannjutkan kuliah di dua buah kampus di Taiwan yaitu National Chin Yi University of Technology (NCUT) untuk program studi Mesin Otomotif (MO) dan Kun Shan University (KSU) untuk program studi Teknik Informatika (TI).

Rencanya mahasiswa penerima beasiswa akan berangkat pada tanggal 15 Oktober 2019 dari Jakarta ke Taipei.

Sementara Bupati Tanahlaut, H Sukamta mengatakan beasiswa tersebut merupakan kesempatan generasi muda untuk berkembang, menambah pengetahuan, berjejaring, dan pada akhirnya membuat mereka lebih menghargai kawasannya sendiri.

"Saya berharap dengan adanya mahasiswa dari Tanahlaut yang studi di Taiwan akan memperkaya pengalaman akademis para mahasiswa. Ini akan membuat mereka mengalami secara langsung keramahan, budaya, dan keanekaragaman ASEAN secara keseluruhan," tambah Sukamta.

Sukamta pun mengaku yakin delapan mahasiswa yang berangkat akan dapat banyak pengalaman baru di negeri oranh.

"Dan jangan lupa dari mana kalian berasal,” tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Milnasari)