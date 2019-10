'Digilai' Raffi Ahmad & Suami Maia Estianty, Dessy Ratnasari Ungkap Sosok Penghalang Bisa Nikah Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat 'digilai' Raffi Ahmad dan 8 tahun pacaran dengan Irwan Mussry yang kini suami Maia Estianty, Dessy Ratnasari ungkap penghalangnya untuk menikah lagi.

Siapa yang tak mengenal aktris cantik yang kini terjun menjadi politisi, Desy Ratnasari? Dia sempat digilai suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Juga pernah pacaran dengan Irwan Mussry yang kini suami Maia Estianty.

Ya, lebih dari 30 tahun malang melintang di dunia hiburan Tanah Air, Desy Ratnasari tak jarang mencuri perhatian lantaran kisah asmaranya yang ditutup rapat dari media. Termasuk dengan Raffi Ahmad dan Irwan Mussry.

Jika menilik ke belakang, Desy Ratnasari rupanya pernah menjalin kasih dengan pengusaha yang kini menjadi suami Maia Estianty, Irwan Mussry.

Hubungan mereka pun tak dapat dibilang sebentar lantaran sempat terjalin selama 8 tahun.

Selama bersama, Desy Ratnasari nyatanya dilimpahi seabrek fasilitas mewah milik Irwan Mussry yang saat itu menjadi kekasihnya.

Dikutip Grid.ID dari laman Nova.ID, bintang film ‘Joshua Oh Joshua’ tersebut sempat menceritakan pengalamannya uniknya tatkala harus bertolak ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat.

Terburu-buru pulang kampung, sang aktris begitu beruntung mendapat perlakuan manis dari Irwan Mussry.

Bagaimana tidak, pengusaha 56 tahun itu bahkan memperbolehkan Desy Ratnasari untuk terbang menggunakan helikopter.

“Okay, you can go home fly,” ujar Irwan Mussry kala itu pada Desy Ratnasari seperti dikutip dari Nova.ID.