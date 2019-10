Head to Head & Prediksi Skor Timnas UEA vs Indonesia Kualifikasi Piala Dunia Live di TVRI & Mola TV

Live Streaming Timnas Indonesia vs Uni Emirat Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2020, Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI

Head to head & Prediksi Uni Emirat Arab vs Indonesia ( UEA vs Timnas Indonesia) Live streaming tv online TVRI dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 tersaji di bagian berita ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Timnas UEA vs Timnas Indonesia di Liga 1 2019 Live streaming tv online TVRI & Mola TV tersaji pada Kamis (10/10/2019).

Link Live streaming Uni Emirat Arab vs Timnas Indonesia ( UEA vs Timnas Indonesia ) akan siaran langsung di TVRI dan Mola.TV yang dimulai pukul 23.00 WIB.

Jelang Timnas Indonesia vs Uni Emirat Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2022, bek timnas Indonesia, Hansamu Yama, menjelaskan kondisi terkini dari persiapan timnas Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya di timnas siap membawa pulang poin dari pertandingan di Dubai.

Dalam konferensi pers mejelang laga melawan UEA, Hansamu mengaku bahwa mencuri poin bukan merupakan sesuatu yang mudah.

Namun ia juga optimistis terhadap segala persiapan yang sudah dijalani bersama timnas di Dubai.

"Ini laga tandang pertama kita yang tentunya tidak mudah," ujar Hansamu yang dikutip dari bolasport.com.

"Namun tim UEA tidak mungkin tidak bisa dikalahkan.

"Kami sudah beberapa hari melakukan persiapan disini," katanya.