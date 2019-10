Jadwal Liga 1 2019 Pekan ke-23 Live Streaming Indosiar: PSM Makassar vs Arema, Persib vs Persebaya

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya Liga 1 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2019 pekan ke-23 via live streaming Indosiar akan menggelar dua Big Match PSM Makassar vs Arema, Persib Bandung vs Persebaya Surabaya.

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat pada Sabtu (19/10/2019).

Laga antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya dapat juga disaksikan secara langsung di Indosiar mulai pukul 15.30 WIB.

Persib Bandung sesuai jadwal akan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/10/2019).

Namun sebuah kabar tidak sedap beredar jika pertandingan bertajuk big match antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya kembali tertunda sama hal nya seperti melawan Arema FC.

Isu penundaan laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya mungkin bisa terjadi mengingat pertandingan berbarengan dengan pelantikan Presiden Republik Indonesia.

Tentunya pihak keamanan lebih fokus mengawal jalannya pelantikan dari pada mengamankan pertandingan.

Kondisi ini membuat Umuh Muchtar khawatir dan berharap kabar mengenai ditundanya laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya tidak kembali terjadi

"Saya belum tahu, kalau untuk itu potensi ditunda. Tetapi, kami berharap agar pertandingan tetap digelar sesuai jadwal," kata Umuh.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-23 Liga 1 2019 yang akan digelar pada pekan depan, Rabu (16/10/2019) hingga Minggu (20/10/2019) Jadwal lengkap bisa dilihat di akhir berita