Link Live Streming Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019, Siaran Langsung TV One

Live streaming Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019 disiarkan langsung TV One.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live streaming TV One Brazil vs Senegal di ajang Brasil Global Tour 2019 dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TV One.

Live streaming Brazil vs Senegal di Brasil Global Tour 2019 disiarkan langsung TVOne pada Kamis (10/10/2019) mulai pukul 18.45 Wib.

Laga Brazil vs Senegal akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura.

Jelang laga Brasil vs Senegal, pemain yang berkostum Juventus mengalami cedera, sehinggal pelatih Timnas Brazil menggantikan posisinya dengan memanggil Marcinho.

Pemain yang bernama lengkap Marcio Almeida de Oliveira itu baru berusia 23, merupakan pemain andalan milik Botafogo.

Marcinho sapaan akrabnya merupakan pemain yang berposisikan sebagai bek kanan.

Tite mengungkapkan bahwa Marcinho merupakan sosok pemain yang memiliki potensi untuk berkembang.

"ia merupakan pemain muda yang memiliki potensi untuk berkembang, selain itu ia mempunyai teknik bermain khas milik Brazil," ungkap Tite seperti yang dilansir dari laman resmi Timnas Brazil.

Jelng pertandingan, Tite juga mengomentari kualitas calo lawannya itu.